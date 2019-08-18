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Дуглас Сантос: нужно играть без оглядки на решения арбитра

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос прокомментировал ничью с "Ахматом" (0:0) в 6-м туре чемпионата России.

— Соперник остался в меньшинстве в первые 10 минут. Допускаете ли вы, что если бы "Ахмат" доигрывал бы матч в полном составе, то доводить атаки "Зенита" до забитых мячей было бы значительно проще?

— Игра была такая, что удаление на нее сильно повлияло, и соперник ставил себе задачу сбить интенсивность матча и нашей команды. Во многом то событие предопределило ход матча, который закончился вничью, однако теперь мы должны с высокоподнятой головой работать дальше и сфокусироваться на работе перед следующим матчем. Ключевой фактор — это играть в хорошем темпе и интенсивно. Это не так просто, но с работой и хорошей самоотдачей можно многого достичь.

— Несмотря на то, что после удаления "Ахмат" закрылся в собственной штрафной, у "Зенита" были моменты, но реализовать их не получилось. Почему?

— Они действительно остались вдесятером, но у нас не получилось забить гол, хотя вся команда работала на это и пыталась открыть счет. Мне кажется, что мы должны более работать в более высоком темпе, быстрее и интенсивнее, в движении. Именно поэтому у нас не получилось открыть счет.

— Случилась большая редкость. Арбитр принял решение, которое не устраивало ни одну из сторон. Вы прежде с таким сталкивались? Это достаточно редкая ситуация.

— Да, я могу вспомнить, были такие случаи неоднократно. Футбол — сложная игра, но нужно играть с соперником, неважно сколько человек на поле, 10, 11, 9. Я знаю и понимаю, что мы сыграли не очень хорошо в каком-то моменте, но нам нужно идти дальше с высокоподнятой головой и работать дальше, а также играть без оглядки на решения арбитра, а просто делать свою работу.

ФК "Зенит"


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Теги: Сантос Зенит Ахмат
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