Евсеев покинул пресс-конференцию, сказав на ней всего лишь 13 слов

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев после победы над "Ростовом" (2:0) на пресс-конференции отказался отвечать на вопросы журналистов.



- Три домашних матча в чемпионате получились достаточно хорошими, несмотря на поражение от "Краснодара". Последние два матча с "Арсеналом" и "Сочи" были такими слабенькими. В чем причина? Фактор домашней арены или…?



- Ребята молодцы, футболисты, работали хорошо, я их поздравляю и вас всех поздравляю, спасибо.



Rusfootball.info