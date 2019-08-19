Сергей Юран: «Спартак» обыграл ЦСКА по делу. Но рано утверждать будто ситуация выправилась

- Вы ожидали такого второго тайма и завершения матча?
- В общем-то нет, такого во втором тайме я не ожидал. В том числе и от ЦСКА. Не знаю что, но что-то у них поменялось. Ведь в первом тайме армейцы, откровенно говоря выглядели получше и более организованно. Это видно и по статистике, и по тем полумоментам и моментам, что они создавали. Армейцы, нужно отдать им должное, могли повести в первом тайме в счёте.
Но второй тайм сложился совсем по-другому. Тут «Спартак» добавил: в быстрых атаках, в перемещениях при атаке без мяча. С движением команды при отборе всё было нормально и раньше, а вот при атаках первого тайма «Спартаку» не хватало поддержки вторым темпом. Шюррле был видвинут вперёд, но ему поначалу не хватало помощи из глубины.
Во второй половине матча картина изменилась: тут начали появляться стандарты и создаваться моменты. Всё это стало возможным поскольку «Спартак» стал активнее включать скорости, и в передачах стало меньше брака.
При этом считаю, «Спартак» выиграл по делу. ЦСКА нужно ещё сказать спасибо Акинфееву. Он, на мой взгляд, вытащил два мертвых мяча. Армейцы были лучше в первом тайме, «Спартак» - во втором. При этом, если считать все созданные моменты и полумоменты, красно-белые наиграли на победу в матче.
- «Спартак» стремится играть в атакующий футбол. При такой постановке игры не многовато ли было работы у Максименко?
- «Спартаку», на мой взгляд, сейчас не хватает опорного полузащитника типа Фернандо. Который бы был хорош при обороне, и при этом и сам мог бы вести игру. Но не забывайте, что «Спартак» играл с ЦСКА. Если бы это была другая команда, игру обороны за объём работы у Максименко можно было бы критиковать. Но у ЦСКА хорошая команд с хорошими игроками. И у таких команд всегда бывают моменты у чужих ворот. Вообще в дерби всегда объем нагрузки, выпадающий на защиту и вратаря достаточно высок. Не мог тут Максименко быть без нагрузки.
- Первый мяч больше заслуга Жиго или Шюрлле?
- Жиго начал атаку, совершив отбор. И именно он повёл команду вперёд. Думаю, на 65% этот гол – его заслуга. Да и удар головой был хорош. Но и отдать должное передаче Шюрлле мы должны. Это было четко нацеленная, зрячая передача на адресата, а не просто прострел «по позиции», как делают у нас многие.
- Как оцениваете перспективы команд в еврокубках? Нужно ли им усиление для успешного выступления в Европе?
- «Спартак» недавно взял Тиля и Ларсена, но они оба не играют в еврокубках. Ведь по идее, если вы берёте футболистов, это нужно делать с прицелом на еврокубки. Мне эта ситуация непонятная: у «Спартака» нет полноценной скамейки для нормальной игры на два-три фронта. Тем более что команда ставит максимальные задачи: нынешнему составу будет сложно выдержать такую нагрузку. Если они хотят выйти из группы – им, по-хорошему, нужно ещё 5-6 квалифицированных человек.
Что касается ЦСКА: им очевидно нужен опорный полузащитник. Такой, как был Вернблум – подобного игрока им сейчас не хватает. Также армейцам не хватает мощного нападающего. Такого как Сейду Думбия. По сегодняшней игре их в атаке что можно сказать? Да, Чалов хороший игрок. Но им не хватает в пару к нему нападающего таранного типа. Тогда бы Чалов был бы скорее во втором темпе, и там смотрелся бы получше. А на острие ЦСКА нужен скорее таран. Для Чалова быть наконечником армейцев тяжеловато. Ну и по-хорошему мощный центральный защитник ЦСКА тоже нужен.
Так что ЦСКА нужно три игрока, а «Спартаку» хотя бы пять человек. Потому что даже по прошедшему матчу скамейка запасных красно-белых, при всём уважении – не для решения серьёзных задач. Выпустить Ананидзе на матч с ЦСКА – он бы наверняка потерялся в нём, поскольку игра была достаточно контактной. Кем ещё можно было усилить игру? Ну, вышел Мельгарехо. Мирзов? Ну, может быть, но ему ещё нужно время. А остальные, при всём уважении, не равноценная замена основе – не дай Бог какая-то травма. Но обеим командам для решения серьёзных задач нужно усиление состава.
- «Спартак» одержал четвёртую подряд победу. У Кононова получается исправить ситуацию?
- Лично для меня нынешняя ситуация ещё не показатель. Если не обыгрывать «Тун», то кого тогда «Спартаку» побеждать? Да, обыграли «Ахмат» и выиграли у ЦСКА. Давайте должёмся матчей с «Брагой», и уже тогда будем аргументировано об этом рассуждать.
А так, если вспоминать игры с «Туном» - домашний матч был кошмаром. И если бы не вратарь соперников результат был бы аналогичен характеристике. С ЦСКА первый тайм – все-же дома так «Спартак» играть не должен был.
Сейчас, да – что-то получилось. Но давайте не спешить. Посмотрим, что будет в двух матчах с «Брагой» - у меня есть опасения по этим встречам. Ведь после «Порту» в Португалии наверняка сделали конкретные выводы, и «Брага» наверняка будет умирать на поле. Плюс, впереди ещё «Крылья» и «Зенит». Вот по этим результатам и будем судить.
Сергей Юран: «Спартак» обыграл ЦСКА по делу. Но рано утверждать будто ситуация выправилась
Экс-нападающий «Бенфики», «Порту», киевского «Динамо», «Спартака» и сборной России в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info высказался о дерби «Спартака» с ЦСКА
Сергей Юран. Фото: Rusfootball.info
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