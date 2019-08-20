Защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал победу над ЦСКА в матче 6-го тура чемпионата России.
"Первый тайм был не особо, но потом появились моменты, забыли. Пока набежишься, наберешь… Это связано с графиком.
Почему надо выделять одного лучшего игрока матча? Все у нас нормальные футболисты", - цитирует Ещенко Sport24.
Андрей Ещенко: почему надо выделять одного лучшего? У нас все нормальные футболисты
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