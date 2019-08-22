Долги по налогам полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева не будут приниматься во внимание при рассмотрении вопроса о его возможном условно-досрочном освобождении, заявил юрист Яннис Юкша.
"Считаю, что данный вопрос не должен повлиять в случае правильных действий адвокатов и выполнения всех условий на положительное решение об условно-досрочном освобождении. В данном случае сложно винить футболиста, так как он в этот момент разбирался с законными претензиями по своим деяниям в рамках уголовного процесса. Думаю, что вопрос о его долгах подниматься при рассмотрении решения об условно-досрочном освобождении не будет, так как напрямую отношения к делу он не имеет", - цитирует Юкшу "РИА новости".
Юрист: долги Мамаева по налогам не повлияют на возможность его досрочного освобождения
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