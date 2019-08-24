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Роман Бабаев: Если правонарушитель будет понимать, что он будет нести ответственность, будет эффект

Генеральный директор "ЦСКА" Роман Бабаев поделился своим мнением про ужесточение наказаний для болельщиков за использование пиротехники на матчах РПЛ. Ранее стало известно, что пронос и использование пиротехники будет регулироваться на законодательном уровне. Так же, будет рассмотрена возможность уменьшения штрафов с клуба на нарушителей.
«Я думаю, мы уже немного переросли такого рода проблему, потому что на трибуны приходят семьями с детьми. То, что происходило в дерби, не красит футбол, поэтому я поддерживаю данную инициативу. Есть уже прецеденты. Например, в немецком чемпионате, где штрафы, которые накладываются на клубы, могут в порядке регресса быть переадресованы в отношении нарушителей общественного порядка, из-за которых этот штраф был наложен. Можно подумать о чем-то в этом контексте.

Клубы можно штрафовать бесконечно и увеличивать штрафы. Но очевидно, что это не даст никакого результата. Важна неотвратимость наказания. Как только любой правонарушитель будет понимать, что он обязательно понесет законодательную ответственность, будет эффект.
К слову, так у нас ужесточили ответственность за вождение в нетрезвом состоянии, и количество нарушителей резко снизилось. Понятно, они до сих пор есть, но их хотя бы гораздо меньше. Или стали бороться с нарушением скоростного режима: камеры, на мой взгляд, существенно сократили эти нарушения и количество несчастных случаев в результате ДТП», — цитирует слова Бабаева "Рейтинг Букмекеров""Рейтинг Букмекеров".


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Теги: Бабаев ЦСКА
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