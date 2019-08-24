Роман Бабаев: Если правонарушитель будет понимать, что он будет нести ответственность, будет эффект

Генеральный директор "ЦСКА" Роман Бабаев поделился своим мнением про ужесточение наказаний для болельщиков за использование пиротехники на матчах РПЛ. Ранее стало известно, что пронос и использование пиротехники будет регулироваться на законодательном уровне. Так же, будет рассмотрена возможность уменьшения штрафов с клуба на нарушителей.