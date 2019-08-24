Красота футбола. Попробуйте переплюнуть Ростов

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FC Krasnodar - FC Lokomotiv 1?? : 1?? «Боевая ничья!» - тоже хороший результат. Прежде чем осуждать кого-либо из игроков, возьми его обувь и пройди его путь, попробуй его слезы, почувствуй его боли. Наткнись на каждый камень, о который он споткнулся, справься с критикой, с недовольством болельщиков. И только после этого говори, что ты знаешь - как играть в футбол. ?? . Огромное спасибо нашей команде за яркий, красивый, захватывающий, атакующий футбол. ?? Спасибо, что вы настоящие мужчины ??, уважающие своего соперника и каждого болельщика, выкладывающиеся на ? % каждую игру, забивающие великолепные голы ??, а также защищавшие свои ворота ? и дарящие нам море положительных эмоций ?. Только вперёд! К победам! Вы самые лучшие! Верим в Вас! Любим Вас! ????? Спасибо болельщикам за сильную ? поддержку на матче. Давайте так будем всегда поддерживать команду, а можно даже ещё больше и лучше. ? Приходите на стадион поддержать команду не жалея сил ?? и голоса ?. Им очень нужна наша поддержка ?? До встречи на стадионе ?. P.S. И будут биться до конца, черно-зеленые сердца ??????? . #krasnodar #fckrasnodar #gobulls #stadiumkrasnodar #stadium #fckrasnodaronelove #bestclub #краснодар #фккраснодар #краснодарстолицаюга #самыйлучший #быки #янастадионе #впередбыки #россия #футбол #спорт #янастадионекраснодар #спортэтожизнь #фккраснодарвмоесердценавсегда #рпл #впередбыки #КраснодарЛокомотив
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Сегодня впервые побывала на стадионе @vebarena на игре любимой команды @pfc_cska , очень много эмоций ? Любимый клуб #цска спасибо за игру, вы лучшие?? Фанаты трибуны A и трибуна S вам тоже спасибо?? ваша поддержка была нереальная, очень круто??? #цска#цскамосква#пфкцска#мыцска ??