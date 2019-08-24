» » Красота футбола. Попробуйте переплюнуть Ростов

Красота футбола. Попробуйте переплюнуть Ростов

Тур ещё не закончился, но мы уже собрали самое огненное из социальных сетей. Российский юг, как это часто бывает в этой рубрике, вне конкуренции.



View this post on Instagram

FC Krasnodar - FC Lokomotiv 1?? : 1?? «Боевая ничья!» - тоже хороший результат. Прежде чем осуждать кого-либо из игроков, возьми его обувь и пройди его путь, попробуй его слезы, почувствуй его боли. Наткнись на каждый камень, о который он споткнулся, справься с критикой, с недовольством болельщиков. И только после этого говори, что ты знаешь - как играть в футбол. ?? . Огромное спасибо нашей команде за яркий, красивый, захватывающий, атакующий футбол. ?? Спасибо, что вы настоящие мужчины ??, уважающие своего соперника и каждого болельщика, выкладывающиеся на ? % каждую игру, забивающие великолепные голы ??, а также защищавшие свои ворота ? и дарящие нам море положительных эмоций ?. Только вперёд! К победам! Вы самые лучшие! Верим в Вас! Любим Вас! ????? Спасибо болельщикам за сильную ? поддержку на матче. Давайте так будем всегда поддерживать команду, а можно даже ещё больше и лучше. ? Приходите на стадион поддержать команду не жалея сил ?? и голоса ?. Им очень нужна наша поддержка ?? До встречи на стадионе ?. P.S. И будут биться до конца, черно-зеленые сердца ??????? . #krasnodar #fckrasnodar #gobulls #stadiumkrasnodar #stadium #fckrasnodaronelove #bestclub #краснодар #фккраснодар #краснодарстолицаюга #самыйлучший #быки #янастадионе #впередбыки #россия #футбол #спорт #янастадионекраснодар #спортэтожизнь #фккраснодарвмоесердценавсегда #рпл #впередбыки #КраснодарЛокомотив

A post shared by ?????? ???????? (@lidiya_lady_) on













View this post on Instagram

Клуб зелёно-бело-синий??

A post shared by Masha Kuznetsova (@marykuznetsova) on



Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Автор:
Теги: Ростов Крылья Советов Уфа ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Наставник "МЮ" - о промахе Погба с пенальти: раньше Поль забил очень много, так что абсолютно никаких проблем
Станислав Черчесов: Нойштедтер - и центрбек, и опорный полузащитник. Поэтому в сборной он, а не Сорокин
Валерий Газзаев: такого игрока, как Дзагоев, армейцам сейчас как раз и не хватает
Евгений Алдонин: Чалов скоро будет одним из лидеров в сборной России, это дело времени 4
Александр Головин: Чалов как минимум на одном уровне с Дзюбой и Смоловым
Килиан Мбаппе может пропустить до месяца из-за разрыва подколенного сухожилия
Агент: пообщаемся с Черчесовым по поводу Соболева 1
"Урал" - "Сочи": стали известны стартовые составы 3
Евгений Ловчев: Соболев находится в центре штрафной, ждет везения. Сборной нужен другой игрок 3
Валерий Газзаев объяснил, почему успехи Комличенко не могли остаться незамеченными 3
Николай Комличенко: забил четыре. В следующем матче хочу пять. Или шесть 1
Тренер "Млады Болеслав": у клуба пока нет предложений по Комличенко
Станислав Черчесов: Дзюба - капитан сборной России, и для нас он лучше, чем Чалов 19
Красота футбола. Попробуйте переплюнуть Ростов 3
Игорь Шалимов объяснил, почему "Зенит" уступил "Уфе"
ФИФА рассматривает вариант замены лайнсменов на роботов 7
Нобель Арустамян: "Зенит" находится в активной фазе переговоров с "Порту" по трансферу Осарио 3
Жоау Мариу может продолжить карьеру в России 7
Молодым здесь не место. Черчесов не изменяет своим принципам 9
Гурам Аджоев: Тула зарекомендовала себя как город, где игроки перезапускают карьеры 1
Магомед-Шапи Сулейманов: камбэк? Ничего невозможного нет
Сергей Матвеев: вечером станет понятно, сыграет Ари с "Олимпиакосом" или нет 1
Сергей Матвеев: не можем до конца понять, почему в ворота "Олимпиакоса" не был назначен пенальти
СМИ: "Фиорентина" уговаривает Симеоне перейти в "Динамо" 3
Точилин оценил шансы Джанаева и Кудряшова сыграть за сборную России 1
Игроки сборной Украины U-20 получили по 18 тысяч гривен от государства за победу на чемпионате мира 6
Александр Ломовицкий: надеюсь, дальше попрет 3
Игорь Шалимов: из проблем "Динамо" обращает на себя внимание отсутствие центрфорварда 1
Джанаев, Смолов и Комличенко вызваны в сборную России, Чалов - вне заявки 43
Даниил Лесовой: когда поехал с "Зенитом" на сбор, мне это казалось настоящим космосом
Все новости