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Олег Кононов: коллектив "Спартака" внутренне изменился в лучшую сторону

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в преддверии ответного матча раунда плей-офф отбора Лиги Европы с "Брагой" отметил, что видит положительные сдвиги в стане красно-белых.

"Команда настроена очень хорошо, понимает ответственность, а когда это есть, то игрок настраивает себя на игру, как на ту, в которой должен отдать все силы ради победы. В любом случае мы строим новую команду, большинство игроков молодые, амбициозные и талантливые. Коллектив внутренне изменился. Как? Тут я не скажу, это происходит внутри, но я вижу позитивные изменения в лучшую сторону. Кто фаворит? Если брать результат первого матча, то из-за счёта фаворит "Брага". Но если брать завтрашний матч, то он начинается со счёта 0:0, наша задача, чтобы концовка игры была за нами.

Перед матчем в Браге я говорил, что команда соперника очень квалифицированная, каждый игрок знает, что делать. Мы видели, что последний матч "Брага" играла не основным составом, а те, кто отдыхал, будут готовиться к нашей игре. В первую очередь разбирали нашу игру, готовимся исходя не из игры в "Браге", а из своей собственной. Для нас самое главное, чтобы мы думали в первую очередь о себе, о том, как играем мы.

Держим ли мы в голове, что придётся играть 120 минут и серию пенальти? Готовясь к игре, мы рассматриваем все варианты, которые могут быть, но эти варианты всем понятны. Мы отрабатываем и пенальти, и стандартные положения, в футболе мелочей нет", - цитирует Кононова "Чемпионат.сом".


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Теги: Кононов Спартак
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