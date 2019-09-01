Валерий Масалитин: не могу сказать, что игра ЦСКА удалась

- Об игре:
Получился атакующий футбол, оставивший двоякое впечатление. Моменты были (хотя хромала реализация), но в обороне были проблемы. Поэтому я не могу сказать, что игра ЦСКА удалась. Были хорошие комбинации и эпизоды для взятия ворот, но единым коллективом "армейцы" не выглядели. Было желание победить, но не хватало мастерства. 3 очка очень важны, команда хотела уйти на перерыв на позитивной ноте, однако, опять же, нехватка мастерства заметно ощущается.
- О дебюте Седрика Гогуа:
Из тройки защитников ивуариец выглядел более-менее нормально. Магнуссон и Дивеев смотрелись неважно. А что касается гола Гогуа, то эта новость положительна во всех смыслах, в том числе и в том, что ЦСКА наконец-то использовал стандартное положение и распечатал ворота соперника. В обороне же африканец сыграл не лучшим образом, особенно в эпизоде с голом. Он потерял позицию, недоработал в обороне, спорил с судьёй, хотя если бы сразу включился и добежал, вероятно, спас бы команду. Гогуа же выключился из борьбы и недоработал момент до конца.
Да и в целом у ЦСКА есть проблемы с тем, что все центральные защитники заточены на верховую борьбу, но имеют проблемы когда мяч в ногах. Что Васин, что Шарлия и вышеперечисленные... все имеют проблемы внизу, а скоростных защитников, способных подстраховать нет.
- О плотной турнирной таблице чемпионата России:
Кому-то кажется что чемпионат более-менее ровный, но я думаю, что это стечение обстоятельств. Взять тот же "Зенит", который должен был уйти на перерыв на матчи сборных с куда более солидным отрывом, питерцы недосчитались очков из-за внутренних проблем, недооценки соперников и западающей мотивации. Если бы "Зенит" играл так как может, сейчас у них был бы серьёзный запас очков. Или взять "Спартак", который усилился легионерами, но пока играет несвойственно клубным традициям игре. И если говорить прямо, работай у нас полноценно система ВАР - "красно-белые" недосчитались бы очков. Вспомним матчи против "Сочи" и "Динамо". Поэтому такой вид турнирной таблицы - стечение обстоятельств.
- О вероятном переходе в ЦСКА Николая Комличенко из "Млады Болеслав":
Много что пишут. Ещё и бразильца какого-то ждут. Посмотрим. Комличенко в прошлом сезоне в Чехии забил 29 голов, стал лучшим бомбардиром, нападающим и легионером этого чемпионата. Я думаю, что форвард таких параметров необходим просто ЦСКА. Сейчас многие используют так называемый высокий прессинг, и защитники вынуждены выбивать мяч вперёд. Вот у ЦСКА идёт игра когда за эти мячи борется Бийол, без него такую борьбу выиграть некому. Вот теперь может появиться Комличенко, и в этом плане он поможет. Хотя не помешал бы ещё и скоростной форвард. Бегунок вроде Мусы.
Rusfootball.info
Валерий Масалитин: не могу сказать, что игра ЦСКА удалась
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Арсенала" (2:1) в 8-м туре Премьер-Лиги
Фото: eurosport
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