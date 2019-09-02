Нобель Арустамян: у "Динамо" сорвались трансферы Даббура и Ньясса

Известный инсайдер Нобель Арустамян подвёл итоги трансферной кампании для московского "Динамо".

"Трансферное окно для "Динамо" закрыто, Игбун — последнее приобретение минимум до зимы. Поиски нападающих по европейским клубам ни к чему не привели. Даббур, о котором мы писали, в итоге на переход не согласился.



Сорвались и все другие варианты. В их числе знакомый нам по "Локомотиву" Умар Ньясс, который до сих пор принадлежит Эвертону. С Ньяссом не сошлись по условиям: сенегалец запросил слишком большую зарплату. Говорят, Ньясс просил 4 млн евро зарплату", - написал Арустамян в своём телеграм-канале.