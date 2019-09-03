"Обсуждение судейства не было похоже на боксерский ринг. Был конструктивный диалог. В преддверии собрания была получена вся информация со стороны клубов, 14 команд прислали вопросы и замечания. Было много высказано сегодня. Присутствовали Алаев и Егоров.
Критически клубы высказывались, много неясного с точки зрения принятия судейских решений, трактовки правил. Сегодня клубы высказали свои пожелания, Алаев признал, что впервые такое. Мы давно не обсуждали судейство на уровне руководителей клубов, а у них, видимо, накипело множество вопросов.
Судейство — прерогатива РФС, но было выражено много недоверия со стороны клубов. Надоели изменения с точки зрения подготовки арбитров, трактовки правил. Клубы просят включать молодых арбитров. Диалог был плодотворным. Сделаем обращение президенту РФС, так как прерогатива назначения находится в их юридической плоскости. Алаев также доведет это до сведения Дюкова.
Некоторые клубы в том числе выражали недоверие Егорову в открытой форме. Было и такое, скрывать не буду. В том числе и топ-клубы.
Решение принимает РФС, мы можем только выразить обеспокоенность. Клубы, которые выражали недоверие, просто выразили свою позицию. Она нами будет доведена до РФС, позицию руководства и Егорова мы услышали", - цитирует Прядкина Sport24.ru.
Сергей Прядкин: обсуждение судейства не было похоже на боксерский ринг
Президент российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о встрече с представителями РПЛ, которые были недовольны работой арбитров на старте нового сезона. Сыграно уже 8 туров.
Фото: ТАСС
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