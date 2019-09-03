Сергей Прядкин: обсуждение судейства не было похоже на боксерский ринг

Президент российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о встрече с представителями РПЛ, которые были недовольны работой арбитров на старте нового сезона. Сыграно уже 8 туров.





Фото: ТАСС