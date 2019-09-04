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Сергей Юран: если сравнить по составу клубы, претендующие на чемпионство и Лигу чемпионов, "Спартаку" будет сложно с ними соперничать

Бывший футболист "Спартака" Сергей Юран поделился мнением о текущем положении красно-белых.
Фото: Getty Images
"При всем уважении, текущему составу "Спартака" даже с учетом усилений будет сложно решать максимальные задачи. Если такой подбор игроков устраивает главного тренера команды Олега Кононова, то это одно. Если летом формировали команду без наставника, то это уже другой вопрос. Но мне кажется, что, если сравнить по составу другие клубы, которые претендуют на чемпионство и Лигу чемпионов, "Спартаку" будет сложно с ними соперничать", — цитируют Юрана "Известия".


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Теги: Юран Спартак Москва
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