Александр Протасовицкий узнает о решении суда освободить Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных по УДО лишь завтра от родителей, сообщила адвокат осуждённого Татьяна Прилипко.
Протасовицкий вместе с Кокориными и Мамаевым является фигурантом уголовного дела, за которое все четверо получили тюремные сроки.
"На сегодня он ещё не в курсе. Саша узнает об этом завтра, потому что к нему поехали родители", - цитирует Прилипко "РИА Новости".
Протасовицкий не знает об освобождении Кокориных и Мамаева
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