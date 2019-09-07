"Локомотив" выступил с заявлением о травмированном Чорлуке

Главный вопрос сегодняшнего вечера: как там Чарли? ?



Отвечаем: в порядке, всё будет хорошо. Решили не рисковать его здоровьем сегодня ? pic.twitter.com/8jaJLhoniY — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 7, 2019

"Локомотив" рассказал о состоянии капитана команды Ведрана Чорлуки, который не смог доиграть товарищеский матч против юрмальского "Спартака" из-за травмы.Хорват в начале второго тайма столкнулся с соперником, из-за чего некоторое время не мог подняться на ноги. После этого Чорлука был заменен на Даниила Куликова."Главный вопрос сегодняшнего вечера: как там Чарли? Отвечаем: в порядке, все будет хорошо. Решили не рисковать его здоровьем сегодня", — гласит заявление "Локомотива".