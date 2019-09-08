Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги товарищеского матча с юрмальским "Спартаком".
"Игру оценивать сложно. Хороший спарринг, обе команды играли в атаку. Получилась тренировка с повышенной нагрузкой. Мы дали время большой группе футболистов, которая не имеет постоянной практики. 45 минут на поле провел Кверквелия — надеемся, он уже выздоравливает. С одной стороны, мы экспериментируем, с другой — это простая тренировочная работа. Некоторые футболисты вышли на других позициях — это тоже интересно", - цитирует Семина ФК "Локомотив".
Юрий Семин: матч с юрмальским "Спартаком" стал тренировкой с повышенной нагрузкой
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