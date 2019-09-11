"Я вообще не знаю, откуда информация. Могу лишь сказать, что это не ко мне вопрос. Не понимаю, кто и где меня заявил. Вот откуда информация, там и спрашивайте", - цитирует Титова Sport24.ru.
Профайл Титова в составе ЦДКА появился на сайте ЛФЛ. В нем указано, что экс-спартаковец был заявлен за любительскую команду 2 сентября.
В составе ЦДКА также указаны такие известные экс-футболисты, как Евгений Алдонин, Динияр Билялетдинов, Андрей Каряка и Алексей Мелешин.
"Я уже год заявлен за этот клуб. Еще не играл в этом сезоне, а в прошлом провел несколько матчей", — рассказал Билялетдинов.
Экс-капитана "Спартака" Титова заявили за ЦДКА. Он об этом ничего не знает
Бывший капитан "Спартака" Егор Титов заверил, что не знает о том, что он был заявлен за команду ЦДКА в Любительской футбольной лиге.
Фото: ЦДКА
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