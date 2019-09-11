Экс-капитана "Спартака" Титова заявили за ЦДКА. Он об этом ничего не знает

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов заверил, что не знает о том, что он был заявлен за команду ЦДКА в Любительской футбольной лиге.



Фото: ЦДКА