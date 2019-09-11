Глава департамента судейства РФС: с теми арбитрами, на которых мы делали ставку, случился сбой

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров объяснил ошибки в работе арбитров на старте сезона в Премьер-Лиге.

Фото: "СЭ", Федор Успенский