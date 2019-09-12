Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча РПЛ между "Зенитом" и тульским "Арсеналом".
"У "Зенита" есть немало запасных, был матч контрольный, тренировочный, с "Сочи", и уже Дриусси выходил на поле, надеюсь, что он появится в основном составе, это будет добавление к атакующим действиям. Азмун играл в сборной Ирана, забил мяч. Конечно, всегда после перерыва на игры сборных, поскольку наши футболисты играют за сборные других стран тренерам надо угадывать. Всегда такая проблема была у «Зенита» в последние годы, потому что много игроков в своей сборной и еще играют за другие команды. Кстати, наш игрок сборной Словакии, Мак, забил гол, а у нас в этом сезоне пока никак не проявлялся. У нас же проблема правого фланга, травма мышцы у новичка-бразильца, он появится только недели через 3-4.
"Арсенал", как и Казахстан закроется в обороне? Да наверняка. Но они сильнее Казахстана. Поэтому и "Зениту" будет не так просто", — цитирует Орлова "Эхо Москвы".
Геннадий Орлов: "Зениту" будет не так просто в матче с "Арсеналом"
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