"Нет достойной замены Жиркову, поэтому он до сих пор играет и в клубе, и в сборной. Таково его мастерство, что без него нашей сборной не обойтись.
Нет, у него не открылось второе дыхание, это все еще первое. С тех пор, как Жирков, игрок еще ЦСКА, вошел в сборную — лучше него никто не играет на этой позиции в нашей стране. Это еще какой-то 2005-й, может быть. В 2008-м он уже блистал в команде Хиддинка.
Жирков — выдающийся игрок и настолько техничный, что равных ему нет по работе с мячом. И то, что Черчесов возвратил его в оборону, было ошибкой, на мой взгляд. И когда Жирков стал играть в полузащите, стало больше остроты", — цитирует Орлова "Эхо Москвы".
Геннадий Орлов: у Жиркова не открылось второе дыхание, это все еще первое
Комментатор Геннадий Орлов оценил форму 36-летнего полузащитника "Зенита" и сборной России Юрия Жиркова.
Фото: Евгений Асмолов/ФК "Зенит"
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