Вратарь "Локомотива" и сборной России Гилерме ответил на вопрос о том, в какой стране больше красивых девушек — в России или Бразилии.
"И в России, и в Бразилии девушки красивые, но в России их очень много. А в Бразилии есть очень красивые девушки, но их сложно найти. Чтобы встретить там красивую женщину, нужно пойти, например, в хороший ресторан. А в России их можно встретить везде: в метро, автобусе, на вокзале", - цитирует Гилерме пресс-служба сборной России.
Гилерме: в России очень много красивых девушек, их можно встретить везде
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