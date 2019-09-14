Василий Уткин: Федун совершенно не в состоянии решить ни одну проблему, связанную с выбором людей

Известный блогер и журналист Василий Уткин после поражения "Спартака" от "Урала" со счетом 1:2 в домашнем матче 9-го тура РПЛ поделился мнением о владельце московского клуба Леониде Федуне.



Фото: Евро-спорт

"Леонид Федун может решить практически любую проблему, которая решается деньгами. Это совсем непросто. Мало того — это круто.Леонид Федун совершенно не в состоянии решить ни одну проблему, связанную с выбором людей. Сиречь кадровую, сиречь выбрать правильного человека.И еще ему и не везет. Я пытаюсь представить себя на его месте… Думаю, выражение лица у меня было бы кислое. Очень", — написал Уткин в телеграме.