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Кристиян Бистрович - о голе "Тамбову": со мной такого раньше не бывало

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о своем голе в матче 9-го тура чемпионата России против "Тамбова" (2:0).

"Был угловой. Они выбили мяч, и я в касание пробил — гол. Это просто фантастика. Со мной такого раньше не бывало", - цитирует Бистровича ПФК ЦСКА.

Но я в последнее время много отрабатываю удары. Очень приятно забить. Просто ударил и смотрел, куда летит мяч.

Каждая игра в чемпионате Россия тяжелая. Все соперники хорошо обороняются, и мы знаем, что нам будет сложно в каждом матче. Просто нужно терпеть и контролировать мяч.


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Теги: Бистрович ЦСКА Тамбов
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