Стал известен характер травмы защитника ЦСКА Звонимира Шарлии
Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия избежал серьёзной травмы в выездном матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с "Тамбовом" (2:0).
Фото: РИА Новости
Вопреки распространившимся в социальных сетях слухам о тяжёлом повреждении, по предварительным данным, хорват получил небольшое растяжение мышцы. Решение о его участии в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Лудогорцем", который состоится 19 сентября, будет принято после дополнительного обследования, информирует "Чемпионат".
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