Мамаев 17 сентября был освобожден из колонии по УДО. Там он вместе со своим бывшим партнером по сборной России Александром Кокориным, младшим братом Кокорина Кириллом и другом Александром Протасовицким отбывал тюремный срок за участие в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.
"Краснодар" после ареста футболиста был намерен разорвать контракт с Мамаевым и даже направил заявление на расторжение трудового соглашения в палату РФС. Действующий контракт Мамаева с "Краснодаром" истекает 31 декабря.
Sport24
Руководство "Краснодара" в ближайшее время обсудит продолжение сотрудничества с Павлом Мамаевым
Руководство "Краснодара" в ближайшее время обсудит с полузащитником Павлом Мамаевым возможность продолжения сотрудничества.
Фото: ФК "Краснодар"
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