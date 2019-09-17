Руководство "Краснодара" в ближайшее время обсудит продолжение сотрудничества с Павлом Мамаевым

Руководство "Краснодара" в ближайшее время обсудит с полузащитником Павлом Мамаевым возможность продолжения сотрудничества.

Фото: ФК "Краснодар"