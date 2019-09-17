Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что в регламенте организации есть пункт, согласно которому клубы могут обойти срок заявок на сезон.
"Дело в том, что РФС сам устанавливает рамки трансферного окна. В случае, если на внутреннем уровне мы примем решение сделать исключение из правил и открыть дозаявку для Мамаева, в УЕФА нам пойдут навстречу. По мне, это лучший вариант развития событий. Это надо сделать в интересах футбола", — цитирует Колоскова "RT на русском".
Вячеслав Колосков: надо сделать исключение из правил и открыть дозаявку для Мамаева
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»