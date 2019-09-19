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Назначены судьи на матчи 1/16 финала Кубка России

РФС опубликовал имена арбитров и инспекторов, которые будут работать на матчах 1/16 финала Кубка России.

25 сентября (среда)

"Балтика" - "Локомотив": судья — С. Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — А.Веретешкин (Санкт-Петербург), Р.Равилов (Саранск); инспектор — А.Лапин (Уфа).

"Торпедо" - "Крылья Советов": судья — Е.Кукуляк (Калуга); ассистенты судьи — Р.Мухтаров (Петрозаводск), А.Линкин (Воронеж); инспектор — Ю.Чеботарев (Краснодар).

"Чертаново" - "Оренбург": судья — А.Жабченко (Краснодар); ассистенты судьи — Р.Милюченко (Санкт-Петербург), Д. Колосков (Уфа); инспектор — С. Лапочкин (Санкт-Петербург).

"Химки" - "Рубин": судья — П.Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — А.Аверьянов (Москва), Д. Тарасов (Тамбов); инспектор — А.Гвардис (Калининград).

"Нижний Новгород" - "Краснодар": судья — И.Сиденков (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Т.Калугин (Москва), А.Шимарыгин (Ленинградская область); инспектор — А.Колобаев (Москва).

"Шинник" - "Сочи": судья — П.Шадыханов (Москва); ассистенты судьи — Д. Сафьян (Москва), А.Филипкин (Екатеринбург); инспектор — А.Румянцев (Санкт-Петербург).

"Факел" - "Арсенал": судья — А.Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — А.Гурбанов (Краснодар), Р.Деушев (Москва); инспектор — Н.Голубев (Санкт-Петербург).

"Черноморец" - "Урал": судья — А.Любимов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Е.Болховитин (Ленинградская область), Д. Петров (Астрахань); инспектор — В.Харламов (Москва).

"Алания" - "ЦСКА": судья — И.Панин (Дмитров); ассистенты судьи — В.Назаров (Невинномысск), Р.Шекемов (Нальчик); инспектор — А.Гончар (Сочи).

"Чайка" - "Уфа": судья — К.Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — А.Богданов (Верея), К.Большаков (Санкт-Петербург); инспектор — В.Шавейко (Москва).

"КАМАЗ" - "Спартак": судья — Е.Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Н.Богач (Люберцы), С. Архипов (Ульяновск); инспектор — Ф.Эрзиманов (Московская область).

"Мордовия" - "Ростов": судья — А.Амелин (Тула); ассистенты судьи — Н.Сейфетдинов (Казань), И.Князев (Курск); инспектор — А.Бутенко (Москва).

"Енисей" - "Зенит": судья — Н.Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — В.Миневич (Смоленск), А.Чекалин (Воронеж); инспектор — Ю.Баскаков (Московская область).

"Томь" - "Тамбов": судья — А.Матюнин (Москва); ассистенты судьи — А.Болотенков (Москва), А.Приходько (Москва); инспектор — Т.Безубяк (Санкт-Петербург).

"СКА" - "Ахмат": судья — А.Фролов (Москва); ассистенты судьи — Д. Березнов (Москва), М.Ковалев (Реутов); инспектор — А.Иванов (Кострома).

"Луч" - "Динамо": судья — А.Анопа (Благовещенск); ассистенты судьи — А.Лунев (Новосибирск), М.Иванов (Кострома); инспектор — Н.Фролов (Раменское).


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