Гжегож Крыховяк: "Локомотив" хочет взять три очка в игре с "Оренбургом". Нам нужна эта победа

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк перед матчем 10-го тура чемпионата России с "Оренбургом" отметил, что красно-зелёные настроены только на победу. Ранее, 18 сентября, московская команда выиграла у "Байера" в 1-м туре Лиги чемпионов (2:1).

Фото: ФК "Локомотив"