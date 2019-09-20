Гжегож Крыховяк: "Локомотив" хочет взять три очка в игре с "Оренбургом". Нам нужна эта победа
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк перед матчем 10-го тура чемпионата России с "Оренбургом" отметил, что красно-зелёные настроены только на победу. Ранее, 18 сентября, московская команда выиграла у "Байера" в 1-м туре Лиги чемпионов (2:1).
Фото: ФК "Локомотив"
"Мы провели очень хороший и сложный матч в Германии. Теперь нужно смотреть вперёд и готовиться к предстоящей игре в чемпионате страны. Сделаем всё возможное, чтобы подойти к ней в хорошей форме. Мы хотим взять три очка в игре с "Оренбургом". Нам нужна эта победа", — приводят слова Крыховяка "Известия".
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