"Оказывается, Саша опасен и для футбола". Семак сообщил, что РФС отказал "Зениту" заявить Кокорина
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в инстаграме сообщил, что комитет по статусу игроков РФС отказал в заявке нападающего Александра Кокорина.
Фото: ТАСС
"Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз раз футбольной, за решение "отказать в регистрации" Александру Кокорину заниматься его работой. Мало того что он год провёл за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания)… Так теперь его решили ещё на 5 месяцев оставить без футбола… Всё справедливо, закон существует для людей. Оказывается Саша опасен не только для общества, но и для футбола… На сайте РФС можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавших это решение", - написал Семак.
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