Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал поражение красно-белых от "Уфы" (0:1) в матче 10-го тура РПЛ.
"Всех футболистов не выгонишь, поэтому всю вину пытаются свалить на тренера. Рано делать выводы, все валят на Кононова, футболисты тоже виноваты. Это такая футбольная жизнь — если у команды не идет игра и команда с таким именем претендует на чемпионство, естественно, появятся слухи об отставке тренера.
Даже специалист уровня Гуса Хиддинка ничего не сделает с этим составом. С такими футболистами при всем уважении к ним невозможно решать большие задачи. Не следует все валить на Кононова: на сборах была одна команда, теперь — другая. Пришли другие игроки, но они не могут за такой короткий срок стать как Месси. На мой взгляд, проблемы в составе, а не в тренере. С таким составом нельзя решать больших задач. За месяц-два невозможно построить игру, наладить командные действия. Но виноват не только тренер.
На этот момент "Уфа" сильнее "Спартака". Все раньше кричали на Глушакова и думали, что с его уходом все наладится, а стало еще хуже. На сегодняшний день складывается ощущение, что команда развалилась. «Спартак» — моя любимая команда, и мне больно смотреть со стороны, что с ней происходит", — цитирует Павлюченко "Чемпионат".
Роман Павлюченко: с такими футболистами при всем уважении "Спартак" не может решать большие задачи
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