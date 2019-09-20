» » Роман Павлюченко: с такими футболистами при всем уважении "Спартак" не может решать большие задачи

Роман Павлюченко: с такими футболистами при всем уважении "Спартак" не может решать большие задачи

Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал поражение красно-белых от "Уфы" (0:1) в матче 10-го тура РПЛ.

"Всех футболистов не выгонишь, поэтому всю вину пытаются свалить на тренера. Рано делать выводы, все валят на Кононова, футболисты тоже виноваты. Это такая футбольная жизнь — если у команды не идет игра и команда с таким именем претендует на чемпионство, естественно, появятся слухи об отставке тренера.

Даже специалист уровня Гуса Хиддинка ничего не сделает с этим составом. С такими футболистами при всем уважении к ним невозможно решать большие задачи. Не следует все валить на Кононова: на сборах была одна команда, теперь — другая. Пришли другие игроки, но они не могут за такой короткий срок стать как Месси. На мой взгляд, проблемы в составе, а не в тренере. С таким составом нельзя решать больших задач. За месяц-два невозможно построить игру, наладить командные действия. Но виноват не только тренер.

На этот момент "Уфа" сильнее "Спартака". Все раньше кричали на Глушакова и думали, что с его уходом все наладится, а стало еще хуже. На сегодняшний день складывается ощущение, что команда развалилась. «Спартак» — моя любимая команда, и мне больно смотреть со стороны, что с ней происходит", — цитирует Павлюченко "Чемпионат".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Павлюченко Спартак Уфа
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Хосеп Гвардиола: почему у нас должны появиться сомнения после одного поражения в АПЛ?
Александр Самедов признался, что не обсуждает игровые темы с бывшими партнерами по "Спартаку"
Михаил Вартапетов - о поражении "Спартака": ну как так??? Что еще нужно поменять? 1
Вячеслав Караваев: понимаю, что ждет от меня Семак в "Зените"
"Саутгемптон" потерпел поражение от "Борнмута"
Роман Павлюченко: с такими футболистами при всем уважении "Спартак" не может решать большие задачи
Рауль Рианчо заявил, что готов вернуться в "Спартак": не знаю, доверяют ли игроки Кононову
Максим Калиниченко: игра, в которую сейчас играет "Спартак", называется "нефутбол"
Алекс Крал: "Спартак" проиграл несколько матчей, но у нас сильная команда 1
Геннадий Орлов: Кокорина проверили в "Зените" - здоровье в порядке 6
Алексей Маклаков: посадил бы игроков "Спартака" в музей и рожами тыкал их в дисплей 3
Ринат Дасаев: больно за "Спартак" 1
Михаил Ефремов: Кононову надо дать отдохнуть, вместо него назначить Шалимова 6
Андрей Чернышов: "Спартак" деградирует, я мог бы вернуть команду на лидирующие позиции 6
Юрий Гаврилов: поражение "Спартака" не удивило, но увольнение Кононова ничего не даст 3
Шамиль Газизов: если "Спартак" захочет пригласить Евсеева, препятствий не будет 6
Тина Канделаки обвинила РФС в советском подходе к делу Кокорина 9
Павел Мамаев может перейти в "Динамо" 17
Жозе Моуринью пока не готов вернуться к тренерской работе 2
Сергей Кирьяков - о Кокорине: такими игроками не разбрасываются, он еще сможет помочь сборной 8
"Краснодар" объявил о расторжении контракта с Мамаевым 30
Алексей Никитин: Шюррле? А что он сегодня показал? 2
Олег Кононов: готов работать до побед. Неожиданно, что я не смог дать результат в кратчайший срок 29
Емельянов: не очень люблю "Спартак". Там работают люди, которые некоторых раздражают, в том числе и меня 17
Вадим Евсеев ушел с пресс-конференции после вопроса о Вомбергаре 9
Андрей Червиченко: в "Спартаке" постоянно какая-то веселуха происходит 3
Когда Спокуха вызывает тревогу. Оценки матча "Уфа"-"Спартак" 1
Евсеев: обыграли "Зенит": два слова о нас, двести - о "Зените". Обыграли "Спартак" - тоже о нас будет два слова 21
Юрист Зайцев: у "Зенита" прекрасные шансы оспорить решение РФС по Кокорину 2
Кротов не пожалел бывших, Рассказов - своих. Кононов на этом всё? 9
Все новости