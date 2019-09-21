Экс-защитник "Рубина" Скотти: самые страстные болельщики в России — у "Зенита" и "Крыльев Советов"

Бывший защитник "Рубина" Андрес Скотти поделился воспоминаниями о матчах против "Зенита" и рассказал о самых страстных болельщиках в России.

Фото: EPA