"В 2005 году мы выиграли 1:0 в Казани. Я забил на последней минуте, причем коленом. Из "Зенита" хорошо помню Аршавина и Кержакова — с ним всегда было интересно бороться за мяч. Мне нравится дух, который присутствует в игре Луиса Суареса и присутствовал в игре Кержакова. Вспоминаю матчи в Петербурге. Там особая атмосфера. Думаю, самые страстные болельщики в России — у двух команд: у "Зенита" и "Крыльев Советов".
Больше всего в России мне понравилось отношение людей. Сначала оно казалось мне холодным, но нужно было прожить много времени, чтобы оценить ваши человеческие качества. Что не понравилось? Снег очень красивый, но только один день", — приводит слова Скотти "Спорт день за днем".
Экс-защитник "Рубина" Скотти: самые страстные болельщики в России — у "Зенита" и "Крыльев Советов"
Бывший защитник "Рубина" Андрес Скотти поделился воспоминаниями о матчах против "Зенита" и рассказал о самых страстных болельщиках в России.
Фото: EPA
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