» » "Спартак" уволит Кононова в случае поражения в Кубке России

"Спартак" уволит Кононова в случае поражения в Кубке России

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов будет отправлен в отставку в случае, если клуб не сможет пройти "КамАЗ" в матче 1/16 финала Кубка России.
Фото: РИА Новости
Таким образом работа в "Спартаке" для Кононова может закончиться 25 сентября - именно в этот день "красно-белые" в Набережных Челнах встречаются с "КамАЗом", сообщает "Рейтинг букмекеров".

По данным издания, владелец клуба Леонид Федун после матча с "Уфой" провел беседу с тренером, в которой заявил, что в случае пятого подряд поражения Кононов будет отправлен в отставку. Ранее он обещал, что не будет менять наставника команды до декабря.

Главным претендентом на место Кононова издание называет Дмитрия Парфенова, который возглавляет "Урал". Президент клуба из Екатеринбурга на днях заявил, что готов отпустить своего тренера в "Спартак".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Кононов Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

"Арсенал" сыграл вничью с "Уралом" 2
Сергей Кирьяков - об отставке Хохлова: такова наша тренерская доля
"Болонья" потерпела поражение от "Ромы"
Владимир Пильгуй: уволить тренера легко, а сможет ли новый сразу вникнуть в ситуацию, понять проблемы и наладить игру
"Наполи" в гостях обыграл "Лечче"
"Вест Хэм" дома обыграл "Манчестер Юнайтед" 1
ЦСКА - "Краснодар": объявлены стартовые составы 5
Гендиректор "Локомотива": когда Крыховяк попросил замену, сердце, конечно, екнуло 1
Дмитрий Хохлов признал, что у него "не получилось" на посту главного тренера "Динамо" 2
Фанаты "Динамо": Хохлов, уходи. Нам пора прощаться
"Спартак" уволит Кононова в случае поражения в Кубке России 34
Александр Точилин: конечно, сейчас я болею за "Динамо" 2
Федерация футбола Ирана заверила ФИФА, что женщин допустят на стадионы страны
Дмитрий Хохлов: если в первом тайме нас на поле просто нет, то во втором возвращаться в игру тяжело 6
И даже дубля Игбуна для "Динамо" мало. Великолепный Зе и беспощадный Карапетян вытащили "Сочи" на 12-е место
Владимир Федотов: обидно, что в таком матче с "Локомотивом" не взяли хотя бы очко
"Арсенал" - "Урал": стали известны стартовые составы
"Сочи" вырвал победу в матче с "Динамо" 55
Равиль Сабитов: "Локомотив" в матче с "Оренбургом" не продемонстрировал всей своей силы
Стала известна заявка "Реала" на матч с "Севильей"
"Хетафе" одержал уверенную победу над "Мальоркой"
Гжегож Крыховяк: "Оренбург" оказывал давление до последних минут, но "Локомотив" справился 1
Данило Д'Амброзио: в дерби побеждает тот, кто больше этого хочет
Президент "Оренбурга": проигрывать 2:3 не так обидно
ЦСКА со счетом 1:4 проиграл "Краснодару" в молодежном первенстве 8
Юрий Семин: легко в матчах с "Оренбургом" не бывает 2
Марио Балотелли: в последние полтора месяца я работал усерднее, чем за десять лет своей карьеры
"Ливерпуль" заплатил "Манчестер Сити" 1 млн фунтов за взлом скаутинговой системы 1
Мемориальную доску памяти героев Великой Отечественной войны вернули на стадион "Динамо"
Работает и в России. Сёмин нашёл схему без Миранчуков, но может потерять Крыховяка
Все новости