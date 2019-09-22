"Спартак" уволит Кононова в случае поражения в Кубке России

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов будет отправлен в отставку в случае, если клуб не сможет пройти "КамАЗ" в матче 1/16 финала Кубка России.



Фото: РИА Новости