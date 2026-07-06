Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии

Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии после вылета команды с ЧМ-2026.

Фото: ФИФА

- Я пытался, пытался. Теперь всё, всё кончено. Я начал здесь, и здесь же закончил, - цитирует бразильца Globo.

В 1/8 финала мирового первенства бразильцы уступили Норвегии со счетом 1:2 и покинули турнир.Форвард появился на поле на 67-й минуте и уже в компенсированное время реализовал пенальти, однако этот гол не помог его команде избежать поражения. После финального свистка Неймар подтвердил, что больше не будет выступать за национальную команду.34-летний футболист провел за сборную Бразилии 130 матчей, забил 80 мячей и отдал 59 голевых передач.