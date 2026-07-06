Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Мексика
0 - 2 0 2
Англия1 тайм
Португалия
22:00
ИспанияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
17:00
РоторНе начат

Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии

Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии после вылета команды с ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
В 1/8 финала мирового первенства бразильцы уступили Норвегии со счетом 1:2 и покинули турнир.

Форвард появился на поле на 67-й минуте и уже в компенсированное время реализовал пенальти, однако этот гол не помог его команде избежать поражения. После финального свистка Неймар подтвердил, что больше не будет выступать за национальную команду.

- Я пытался, пытался. Теперь всё, всё кончено. Я начал здесь, и здесь же закончил, - цитирует бразильца Globo.

34-летний футболист провел за сборную Бразилии 130 матчей, забил 80 мячей и отдал 59 голевых передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится