Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением, почему "Краснодар" неудачно выступает в последних матчах.
"Почему команда так выступает в последнее время? Я считаю, что многие работники "Краснодара" чувствуют себя как в теплой ванне. Они возомнили себя звездами. Я точно знаю, что к краснодарцам многие ездят перенимать опыт, и из армянских клубов, и из некоторых российских. Поэтому теперь эти работники раздувают свои щеки до нереальных размеров. Они считают, что любой игрок, которого они выбирают, супертоповый.
Но, как показывает жизнь, все не совсем так. Мое мнение — Галицкий должен перезарядить обойму и освободить некоторые лица от занимаемой должности. Тех, кто не соответствует по квалификации. Но в этом проблема не только "Краснодара". Для меня удивительно, что те люди, которые отвечают за трансферы, в конечном итоге не несут никакой ответственности.
Кого должен уволить Галицкий? Тех, кто отвечает за приход футболистов. Когда наступает трансферное окно, все сразу становятся специалистами. Например, генеральный директор не должен заниматься трансферами, только на окончательной их стадии.
А что происходит во многих российских клубах? Все, начиная от юристов и заканчивая врачами с уборщицами, становятся знатоками. И чем больше клуб, тем хуже. Один игрок заходит от спортивного директора. Другой от скаута и так далее. И каждый позолотил руку. И получается, что команда складывается просто как набор футболистов. Эти игроки и правда могут быть хорошими, но все вместе они не дополняют друг друга. Это часто влияет на результат.
Все в прошлом году пели дифирамбы Мусаев, как и Кононову. Но дело сейчас не в них, а в системе. Уверен, что не только Мусаев все решает, и в этом сложности. Скорее всего, тренеры в такой ситуации — просто заложники ситуации. В этом плане хороший пример — ЦСКА, где хорошо выстроена вертикаль", - цитирует Селюка Sport24.ru.
Дмитрий Селюк: многие работники "Краснодара" возомнили себя звездами и нереально раздувают щеки
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»