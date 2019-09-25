» » Дмитрий Селюк: многие работники "Краснодара" возомнили себя звездами и нереально раздувают щеки

Дмитрий Селюк: многие работники "Краснодара" возомнили себя звездами и нереально раздувают щеки

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением, почему "Краснодар" неудачно выступает в последних матчах.

"Почему команда так выступает в последнее время? Я считаю, что многие работники "Краснодара" чувствуют себя как в теплой ванне. Они возомнили себя звездами. Я точно знаю, что к краснодарцам многие ездят перенимать опыт, и из армянских клубов, и из некоторых российских. Поэтому теперь эти работники раздувают свои щеки до нереальных размеров. Они считают, что любой игрок, которого они выбирают, супертоповый.

Но, как показывает жизнь, все не совсем так. Мое мнение — Галицкий должен перезарядить обойму и освободить некоторые лица от занимаемой должности. Тех, кто не соответствует по квалификации. Но в этом проблема не только "Краснодара". Для меня удивительно, что те люди, которые отвечают за трансферы, в конечном итоге не несут никакой ответственности.

Кого должен уволить Галицкий? Тех, кто отвечает за приход футболистов. Когда наступает трансферное окно, все сразу становятся специалистами. Например, генеральный директор не должен заниматься трансферами, только на окончательной их стадии.

А что происходит во многих российских клубах? Все, начиная от юристов и заканчивая врачами с уборщицами, становятся знатоками. И чем больше клуб, тем хуже. Один игрок заходит от спортивного директора. Другой от скаута и так далее. И каждый позолотил руку. И получается, что команда складывается просто как набор футболистов. Эти игроки и правда могут быть хорошими, но все вместе они не дополняют друг друга. Это часто влияет на результат.

Все в прошлом году пели дифирамбы Мусаев, как и Кононову. Но дело сейчас не в них, а в системе. Уверен, что не только Мусаев все решает, и в этом сложности. Скорее всего, тренеры в такой ситуации — просто заложники ситуации. В этом плане хороший пример — ЦСКА, где хорошо выстроена вертикаль", - цитирует Селюка Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Селюк Краснодар
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Валерий Карпин: проходных матчей с клубами ФНЛ в Кубке России практически не бывает
Френки Де Йонг: если бы я не перешел в "Барселону", выбрал бы "ПСЖ" или "Манчестер Сити"
Алекс Крал: "Спартак" не стремится играть навесами. Тренер хочет от нас игры низом
Миодраг Божович - о вылете из Кубка России: нужно сосредоточиться на РПЛ, там мы в очень плохом положении
Карлес Пуйоль отказался от должности спортивного директора "Барселоны"
Дмитрий Селюк: многие работники "Краснодара" возомнили себя звездами и нереально раздувают щеки
Главный тренер "Рубина" высказался о возможной отставке после разгрома от "Химок"
Сергей Матвеев - о вылете из Кубка России: с августа "Краснодар" находится в трудном графике
У Месси диагностировано растяжение приводящей мышцы бедра
Адель Таарабт: Стерлинг сказал, что я был его кумиром. Не Роналду и не Месси
Роман Асхабадзе: никакого обливания фанатов ледяной водой после игры "Факел" - "Арсенал" не было
Определились все пары 1/8 финала Кубка России
Обладатели кубка обиделись на РФС и привезли в Калининград резервистов. Теперь у турнира будет новый победитель
На матче с "Арсеналом" пожарные окатили фанатов "Факела" холодной водой при температуре +6
"Балтика" в серии пенальти обыграла "Локомотив" и вышла в 1/8 финала Кубка России 15
Дмитрий Хохлов: хотелось бы отметить "прекрасное" судейство в матче с "Лучом"
Евгений Кафельников - о "Спартаке": вся команда - кусок дерьма! Мне жаль истинных фанатов 16
Александр Григорян: позорный счет помог убедиться, что запасные "Тамбова" заслуженно не играют в РПЛ
Григорий Морозов: винить кого-то в неудачах "Динамо" абсурдно. Нужно, прежде всего, спрашивать с себя
"Валенсия" и "Хетафе" сыграли вничью со счетом 3:3
Роберт Мак: возможно, два забитых мной мяча помогут мне чаще появляться на поле
Главный тренер "КАМАЗа": мы очень хорошо выглядели на фоне "Спартака" 1
Олег Кононов ответил на вопрос о лайке Цорном поста, в котором его сравнили с Кличко 1
Эрик Дайер: у "Тоттенхэма" уже были сложные периоды, знаем, что нужно делать
Пресс-служба "Монако" назвала Головина "Александром великим" 8
Хердур Магнуссон: "Алания" может играть в футбол, это точно. Они достойны выступать в лиге сильнее
Бакаев и Понсе спасли Кононова, "Краснодар" и "Динамо" вылетели. Итоги 1/16 финала Кубка России 15
Иван Злобин дебютирует за основную команду "Бенфики"
Андрей Червиченко: Понсе специализируется по командам второго дивизиона - не в той лиге его клиенты затесались 5
Олег Кононов: у "Спартака" волевая команда. И она будет побеждать 26
Все новости