Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович объяснил причины поражения от московского "Торпедо" (0:2) в 1/16 финала Кубка России.
"Торпедо" лучше начало эту игру. В первом тайме соперник больше двигался, был более агрессивен, забил два мяча со стандарта. Поэтому могу сказать, что они были лучше нас. Во втором тайме мы чуть-чуть прибавили, когда сделали замены. Но мы заслужили поражение, могу только поздравить "Торпедо" с победой.
Я не видел, что мои футболисты были не мотивированы, и во втором тайме они бились. Просто в кубковом матче любая команда может обыграть любую. Плюс у нас в составе вышли футболисты, имеющие мало игровой практики, дебютировал молодой вратарь, игрок дубля Смирнов, это тоже важно. Нам нужно сосредоточиться на чемпионате России, потому что там мы находимся в очень плохом положении", - цитирует Божовича ФК "Торпедо".
Миодраг Божович - о вылете из Кубка России: нужно сосредоточиться на РПЛ, там мы в очень плохом положении
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