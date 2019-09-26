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Юрий Семин: молодые игроки "Локомотива" не растерялись в матче с "Балтикой"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Балтики" в серии пенальти в 1/16 финала Кубка России оценил игру молодых футболистов своей команды.
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
"Была хорошая игра. Болельщики переживали, никто не хотел проигрывать, отсюда и 120 минут. Поздравляю "Балтику" с выходом в 1/8 финала. Они и в прошлом году играли очень хорошо. Та победа досталась нам тяжело.

У нас не было многих футболистов. Крыховяку дали восстановиться и подготовиться к матчу с "Зенитом". Не имели права рисковать — у него микроповреждение, нужен нормальный игровой режим. Рыбус сыграл достаточно неплохо.

Молодые игроки не растерялись. Это хороший тест — куда идти и как расти дальше. Первая лига — сложный турнир, а многие из молодых пока играли только во второй. И для них, и для нас сегодняшний матч — хорошая информация", — приводит слова Семина пресс-служба "Локомотива".


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Теги: Локомотив Балтика Кубок России Семин
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