Юрий Семин: молодые игроки "Локомотива" не растерялись в матче с "Балтикой"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Балтики" в серии пенальти в 1/16 финала Кубка России оценил игру молодых футболистов своей команды.

Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"