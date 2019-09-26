Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как относится к системе видеопомощи арбитрам (VAR).
"Мне не нравится, я против VAR. Может, где-то будут забиваться голы не по правилам, где-то какие-то фолы упускать. Но даже на примере "Манчестер Сити" в прошлом сезоне Лиги чемпионов я убедился, что зрелищность футбола падает, когда свистят офсайд, потому что ты на 3 сантиметра дальше чем защитник.
В нашем матче с "Локомотивом", когда решали с пенальти, пауза была пять минут. За это время мышцы пришли обратно в состояние, будто ты и не играл. Нужно снова разминаться. Все думали, давай, назначь что-то и продолжим играть. Мне VAR вообще не нравится", - цитирует Кучаева РФС.
Константин Кучаев: мне не нравится, я против VAR. Зрелищность футбола падает
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»