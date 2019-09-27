Рифат Жемалетдинов: с "Зенитом" без Азмуна справиться проще

Форвард "Локомотива" Рифат Жемалетдинов высказался о предстоящем матче 11-го тура РПЛ с "Зенитом". Встреча состоится 28 сентября в Москве. Начало — в 19:00.