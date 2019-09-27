"Нам будет на руку, если Сердар не сыграет. Он и в "Рубине" был одним из ключевых футболистов, и в "Зените" на первых ролях. С "Зенитом" без Азмуна справиться проще.
Думаю, игра опять пройдёт на встречных курсах. "Зенит" любит атаковать, но и мы тоже. Наша команда набрала хороший ход, постараемся навязать сопернику свой футбол. Результат обычно складывается из множества факторов: и физические кондиции, и морально-волевые качества, и тактика. Теория у нас запланирована на пятницу.
Очень круто будет взять три очка, и мы не боимся "Зенита". В то же время впереди ещё много матчей, так что после 11-го тура точно ничего не решится. Позади только треть дистанции, каждую неделю команды меняются местами, таблица ещё не устоялась. Но, естественно, победа над прямым конкурентом ценна вдвойне", — приводит слова Жемалетдинова "Советский спорт".
Рифат Жемалетдинов: с "Зенитом" без Азмуна справиться проще
Форвард "Локомотива" Рифат Жемалетдинов высказался о предстоящем матче 11-го тура РПЛ с "Зенитом". Встреча состоится 28 сентября в Москве. Начало — в 19:00.
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