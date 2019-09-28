Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ "Локомотив" - "Зенит".
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Жоау Мариу, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Джорджевич, Эдер.
"Зенит": Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Маммана, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.
"Локомотив" - "Зенит": стали известны стартовые составы
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