Нападающий "Рубина" Евгений Марков прокомментировал ничейный результат в матче 11-го тура РПЛ с "Уфой" (0:0), а также свою травму. Форвард был заменен во втором тайме.
"Не хватило последнего паса и какого-то нестандартного решения, поэтому и не забили гол. Особо опасных моментов у нас не было. Мы контролировали игру и были подходы, но не получилось довести до забитого мяча. Моя травма? Не знаю, как ее охарактеризовать, потому что она в таком месте… в интимном. Попали в нерв, думал, что разбегаюсь, но не смог продолжить матч. Надеюсь, в следующей игре все будет хорошо", - цитирует Маркова Sport24.
Евгений Марков: не знаю, как охарактеризовать свою травму, она в интимном месте
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