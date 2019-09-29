"Призывы вернуть Карреру? У фанатов всегда есть право на свое мнение. Их логику можно понять. За 16 лет только Каррера привел "Спартак" к чемпионству. Поэтому его и любят, и вспоминают. Но он же приехал сюда третьим помощником. Так сложилась судьба. Вернуть его? Я не знаю... Мне кажется, стоит позвать иностранца. Хотя у того же Эмери и Лаудрупа не получилось.
Гаттузо прилетал в Москву? Да в "Спартак" выстраивается целая очередь, чтобы только туда попасть. Как в "Реал" и "Барселону".
Карпин? А зачем ему идти в "Спартак"? У него и в "Ростове" все хорошо. Зачем ему второй (или в третий раз) входить в одну и ту же реку?", — приводит слова Мостового "Спорт-экспресс".
Александр Мостовой: а зачем Карпину идти в "Спартак"? Входить в одну и ту же реку?
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой предположил, кто может возглавить московский клуб после отставки Олега Кононова.
Фото: Getty Images
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