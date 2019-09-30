"Кто должен возглавить "Спартак"? Большой профессионал, который сумеет поставить игру. Спаллетти? Глупости, я не верю в это. Два варианта есть для "Спартака" — это Карпин и Черчесов, но оба не пойдут. Карпин прекрасно работает в Ростове, создал хорошую команду там. Зачем ему такой "Спартак" с его проблемами? Потому что надо знать изнутри ситуацию в команде. Все титулы, которые были до, они не работают. В футболе надо давать результат здесь и сейчас.
Может быть и вправду иностранец может принести пользу, но иностранец мало что может сделать в такой ситуации. Ему нужно выстраивать большую систему, проблем у "Спартака" огромное количество", — сказал Орлов в беседе с Sport24.
Геннадий Орлов: два варианта есть для "Спартака" — это Карпин и Черчесов, но оба не пойдут
Известный комментатор Геннадий Орлов после поражения "Спартака" от "Оренбурга" (1:2) в матче 11-го тура РПЛ порассуждал о том, кто должен стать новым тренером красно-белых после отставки Олега Кононова. Временно исполняющим обязанности назначен помощник Кононова Сергей Кузнецов.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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