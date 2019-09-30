Геннадий Орлов: два варианта есть для "Спартака" — это Карпин и Черчесов, но оба не пойдут

Известный комментатор Геннадий Орлов после поражения "Спартака" от "Оренбурга" (1:2) в матче 11-го тура РПЛ порассуждал о том, кто должен стать новым тренером красно-белых после отставки Олега Кононова. Временно исполняющим обязанности назначен помощник Кононова Сергей Кузнецов.

Фото: "Спорт-Экспресс"