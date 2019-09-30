Игроки «Оренбурга», уволившие Кононова, в сборной тура. Им будут рады даже фанаты «Спартака»

Дерзкий «Ростов», прихлопнувший «Динамо», лев Крыховяк, который сделал ключевую игру «Локо» против «Зенита», зверский Влашич из ЦСКА и другие лучшие футболисты прошедших выходных.Вратарь, проводивший за команду Федотова только четвёртый матч, нейтрализовал в первом тайме Понсе. Если бы не голкипер, аргентинский нападающий почти бы наверняка забил один из трёх-четырёх своих моментов, и Кононов остался бы у руля Народной команды.Что, красно-белые, качаем гения?Сделал голевую передачу на победный гол, много боролся и заработал на себе больше всех фолов среди партнёров. Похоже, переезд Скопинцева в «Краснодар» настоящей удачей обернулся именно для Евгения, который занял его место и раскрылся под руководством Карпина.Исландец забил победный гол (он отличается на втором подряд выезде), набил хорошую статистику в единоборствах (71% успешности в 14 эпизодах борьбы) и разбаловал Марио Фернандеса качественными диагональными забросами. Последнее – не только в игре против «Урала».



Ведран Чорлука, «Локомотив»



Оборона москвичей провёла с «Зенитом» отличную встречу. Хёведесу и Чарли удалось выключить из игры Артёма Дзюбу – в основном, они здорово ловили его в офсайд, но и в борьбе старались не уступать. Почему именно хорват, а не Хёведес? У Ведрана на десять передач больше (и выше процент точных – 84), а также чуть меньше единоборств при совсем других цифрах в плане успешности: 90 процентов Чарли против 63-х.



Андрей Малых, «Оренбург»



Не всегда у правого латераля «Оренбурга» всё получалось здорово (например, Айртон бил из его зоны и попал в штангу), но Малых дождался ошибки соперника и воспользовался ею, забив первый гол в этой игре. В то же время на фланге у Зотова было ещё более неспокойно.



Матиас Норманн, «Ростов»



Провёл роскошную игру против «Динамо», сделал голевую передачу на Зайнутдинова и набил лучшую статистику в команде по итогам этого матча.



Ивелин Попов, «Ростов»



Забил мало того, что победный, - очень красивый мяч в «динамовские» ворота. Попов отличался и против «Мордовии» в Кубке, но теперь хавбек окончательно реабилитировался за провал с «Тамбовом».







Никола Влашич, ЦСКА



Стоило раскритиковать Влашича, как он вернулся на тот уровень, по которому мы запомнили его в прошлом сезоне. После роскошной игры с «Краснодаром» хорват раскрутил и Екатеринбург – результативная передача на Магнуссона, а также изящная предголевая пяткой в атаке, закончившейся голом Сигурдссона.



Гжегож Крыховяк, «Локомотив»



Польский лев продолжает разрывать премьер-лигу: на этот раз на его счету победный гол в ключевой игре первого круга. Кроме того, Крыховяк собрал на себе больше всех фолов (5), показал лучшую точность в обеих командах и достаточно успешно боролся (19 единоборств и 68 процентов удачных).



Александр Соболев, «Крылья Советов»



Забил победный гол с пенальти, а потом сделал такую роскошную голевую передачу, что вспоминать о симуляции Канунникова в предыдущем голевом эпизоде больше не хотелось.







Джордже Деспотович, «Оренбург»



Оформил победный гол в «спартаковские» ворота и отставку главного тренера соперников. Неплохой получился вечер...



