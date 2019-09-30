Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал об отношении к алкоголю. Футболист признался, что не переносит крепкие напитки.
"Темное или светлое пиво? Пиво вообще не люблю. Водку не люблю, виски не люблю. Ну, выпью шампанское "Асти Мартини". Реально, прямо отторжение к алкоголю. Честно, ни разу в жизни не был пьяным, клянусь. Шампанское "Асти Мартини" — это да. И сангрия. Вот сангрия, честно, в Испании подсел на нее. Вот сангрия… Ну у нас в России просто нет сангрии нормальной.
Водку пробовал один раз, наверное, грамм 20-30, я даже не смог. Меня прямо воротит. Я — сладкоежка. Говорят, кто любит сладкое, не любит алкоголь. Или наоборот", — сказал Дзюба в интервью YouTube-каналу "Рашен Football".
Сангрия — испанский прохладительный напиток на основе чаще всего красного вина с добавлением свежих фруктов, сахара и небольшого количества крепкого алкоголя — ликера, бренди или рома.
Sport24.ru
Артем Дзюба: водку пробовал один раз в жизни, а в Испании подсел на сангрию
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