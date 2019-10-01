Он отметил, что полузащитник москвичей Себастьян Шимански должен был получить прямую красную карточку на 16-й минуте. В том эпизоде Шимански наступил на ногу Хорену Байрамяну и получил желтую карточку.
"Во втором тайме матча "Ростов" — "Динамо" Ионов вошел в штрафную, а Евгеньев сыграл не в мяч? Это вполне игровой момент, не пенальти.
На 16-й минуте была желтая карточка, но должна была быть прямая красная. Мы отправили этот эпизод на рассмотрение экспертной комиссии", — передает слова Егорова Sport24.
Александр Егоров: у Шимански должна была быть прямая красная в игре с "Ростовом"
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решения судьи Евгения Турбина в матче 11-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Динамо".
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
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