Александр Егоров: у Шимански должна была быть прямая красная в игре с "Ростовом"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решения судьи Евгения Турбина в матче 11-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Динамо".

Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"