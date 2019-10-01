Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался об итогах матча 11-го тура РПЛ "Краснодар" - "Арсенал" (2:0).
"Все базовые ситуации, аспекты указаны в правилах игры. Доступ к ним есть у каждого на разных языках, там описано все это простым языком. Мы хотим, чтобы все их понимали.
Аджоев? Не все руководители клубов понимают систему ВАР, потому что это новое явление. В перерыв на сборные организуем мероприятие, где будут руководители клубов. Расскажем им о правилах ВАР. Нам важно, чтобы каждый смог поучаствовать. Планируем продолжать
семинары и встречи для СМИ и комментаторов. Никаких секретов, сокрытий ситуаций нет.
Аджоев сказал, что подаст протест? Я здесь, департамент будет решать.
В матче "Краснодар" - "Арсенал" арбитр хорошо провел матч. Мы с ним согласны", - цитирует Егорова Sport24.
Александр Егоров - о возмущении президента "Арсенала": не все руководители клубов понимают систему ВАР
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