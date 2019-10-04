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Александр Бубнов: игра "Краснодара" далека от идеала, но этого им хватит в матче со "Спартаком"

Бывший советский футболист Александр Бубнов верит, что "Краснодару" по силам обыграть "Спартак" в матче 12-го тура РПЛ.

"По причине огромных потерь игра "Краснодара" очень далека от идеала, но "быки" продолжают держаться в группе лидеров, а отрезками, как во вторых таймах против ЦСКА и "Хетафе", выглядят весьма убедительно. В домашнем матче с терпящим бедствие "Спартаком" этого, вероятно, хватит", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.


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Теги: Бубнов Краснодар Спартак
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