Бывший советский футболист Александр Бубнов верит, что "Краснодару" по силам обыграть "Спартак" в матче 12-го тура РПЛ.
"По причине огромных потерь игра "Краснодара" очень далека от идеала, но "быки" продолжают держаться в группе лидеров, а отрезками, как во вторых таймах против ЦСКА и "Хетафе", выглядят весьма убедительно. В домашнем матче с терпящим бедствие "Спартаком" этого, вероятно, хватит", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Александр Бубнов: игра "Краснодара" далека от идеала, но этого им хватит в матче со "Спартаком"
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