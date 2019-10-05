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Валерий Рейнгольд: ту нишу, которую прежде занимал "Спартак", сейчас занимает "Ростов"

Ветеран московского "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info рассказал об ожиданиях от матчей 12 тура РПЛ "Краснодар" - "Спартак" и "Ростов" - ЦСКА и поделился мнением о неудачах российских клубов в еврокубковых играх.
Фото: "СЭ"
- Две разные позиции у "Краснодара" и "Спартака", - отметил Рейнгольд. - Как ни странно, в Европе краснодарцы все проиграли, а в чемпионате страны играют прилично. Они идут в лидерах и отстают от лидера ЦСКА всего на два очка. Там, честно говоря, никакой паники не было и нет. Другое дело, что когда-то наступит момент, и "Краснодар" рухнет. Потому что на самом деле играть там некому. Вот, интересно получается: посмотрел игру ЦСКА с "Эспаньолом" - команда, которая на данный момент занимает в РПЛ первое место, проигрывает команде, которая в чемпионате Испании находится на 18 позиции, где-то там барахтается. Ужас! Сравните уровень испанского футбола и нашего! Та же самая история и с испанским "Хетафе", которому уступил "Краснодар" - команда никакая! Тем не менее они дали бой нашим ребятам и выиграли. И я поэтому задаюсь вопросом: мы в какой футбол вообще играем?! "Локомотив" был на голову слабее "Атлетико", который пока еще не в форме. Три наши команды проиграли. "Зенит" выиграл и провел матч на хорошем уровне - никаких претензий здесь нет.

А что касается игры "Краснодара" и "Спартака", то про красно-белых вообще что-то очень сложно сказать. Обычно, когда идет смена тренера, команда вспыхивает, разгорается, может продемонстрировать сумасшедший футбол. То есть игроки хотят показать тренеру, который придет на смену, что они еще что-то могут, что виноваты не они, а тренер, покинувший команду, а они в порядке, и с ними просто нужно было лучше работать. Может быть и так. Надеюсь, выйдут играть ребята и дадут бой. Не думаю, что "Спартак" ляжет на лопатки. Игра пройдет на хорошем стадионе, народу, наверное, много придет. Но надо учитывать, что

"Краснодар" - один из лидеров, и ему надо забыть эту неудачу в Лиге Европы и "от ножа" сыграть со спартаковцами. Тогда они, возможно, реабилитируются за неудачу. "Спартаку" будет очень тяжело.

- Интересным обещает быть и матч ЦСКА - "Ростов".

- Я уже говорил о том, что во внутреннем чемпионате ЦСКА выглядит молодцом. Однако у нас очень слабенький чемпионат по уровню мастерства. Но надо отметить, что "Ростов" в тройку лидеров влез по делу. В принципе, можно сказать, что на данный момент "Ростов" занял нишу "Спартака" по рейтингу команд высшей категории. А "Спартак" пускай все пережевывает. Так что интересная встреча у них с ЦСКА ожидается. И если "Ростов" будет играть как в большинстве своих матчей, то, конечно же, ЦСКА придется тяжело. У ростовчан сложенный коллектив и состав уже наигран. У ЦСКА - "молодняк": могут сыграть удачно, а могут и провалить, как они сделали недавно.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Рейнгольд Спартак Ростов
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