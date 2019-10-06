"Краснодар" показал раздевалку команды после победы над "Спартаком" "Краснодар" опубликовал фото из раздевалки команды после матча 12-го тура РПЛ против "Спартака" (2:1). View this post on Instagram С победой, "быки"! ?? ? ? #КраснодарСпартак #ВпередБыки A post shared by FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) on Oct 6, 2019 at 11:16am PDT Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 07:41 Опубликовал: Евгений Михайлов Теги: Краснодар Спартак Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5