"Танцующий оркестр" откроет матч отбора молодежного ЧЕ-2021 в Екатеринбурге

"Танцующий оркестр" Александра Павлова "Уралбэнд" откроет футбольный матч молодежных сборных России и Польши, который состоится 11 октября в Екатеринбурге.Оркестр исполнит гимны двух стран перед началом игры, сообщает в среду департамент информационной политики Свердловской области."Участников и болельщиков матча молодежных сборных команд России и Польши, который состоится 11 октября в Екатеринбурге, встретит "Уралбэнд" Александра Павлова. В музыкальную программу знаменитого "танцующего оркестра" войдут гимны России и Польши", - говорится в сообщении.Молодежная сборная России 11 октября проведет отборочный матч чемпионата Европы 2021 года с командой Польши, а 15 октября в Пярну встретится с командой Эстонии. 15 ноября команда сыграет со сборной Латвии в Ростове-на-Дону. Заключительный матч квалификации в этом году сборная России сыграет в Сербии со сборной этой страны.