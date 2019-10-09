» » "Проваливается все, к чему ты прикасаешься". Уткин атакует Канделаки

"Проваливается все, к чему ты прикасаешься". Уткин атакует Канделаки

Известный блогер и журналист Василий Уткин критически высказался в отношении генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки.
Фото: РИА Новости
"Мы тут с Тиной Канделаки языками зацепились на днях, причем по моей инициативе. Обратите внимание, что у каждого есть что вспомнить по поводу матча 20-летней давности Россия — Украина. А у Тины — нет, потому что ее это совсем не интересовало. А ведь нам уже к 50 годам, мы — ровесники. А ей об этом совершенно нечего вспомнить, потому что тогда совсем не интересовало! По клубам девушка танцевала — и хорошо, так и надо проводить молодость.

Просто по-другому, Тина, можно проводить и зрелость. Смотри, мы оставили тебе канал, собрали вещи и ушли — и до чего ты его в конце концов довела? Где твоя компания "Апостол"? Ты за миллиард ее продала, куда она провалилась спустя год после того как ты перестала ею заниматься со своими друзьями? Провалилась. И все проваливается, к чему ты прикасаешься.

Вот уже и канал, который мы создавали с товарищами, к которому потом присоединились коллеги с "российского" канала и все это объединилось в одно, уже близок к провалу. Посмотри, сколько народу от тебя ушло. И посмотри, насколько они все успешны и счастливы. Только ты одна там еще сидишь. Давно уже ничем не занимаешься. Ничего у тебя нет, кроме визитной карточки и права подписывать счета не более чем на 100 тысяч рублей! Только один подчиненный — и тот секретарь. И в YouTube ты пробовала начать проект — и нихрена у тебя не вышло. И ничего уже не получится, Тина, потому что посмотреть на себя стоит не в зеркало в "качалке", а в зеркало дома вечером, когда ты смываешь с лица свой макияж. Ничего ты не умела и не умеешь до сих пор.

Лучшие от тебя разбежались, даже просто соседствовать с тобой — уже зашквар. А те, кто остался, сидят без интересных проектов", — сказал Уткин на своем канале в YouTube.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Уткин Канделаки
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Колобков: в последнее время в нашем футболе был большой прогресс
Дюков: мы бы приветствовали "Нижний Новгород" в РПЛ 1
Глава УЕФА оценил готовность Санкт-Петербурга к проведению матчей Евро-2020
Малком успешно перенес операцию 7
"Проваливается все, к чему ты прикасаешься". Уткин атакует Канделаки 11
"ПСЖ" не хочет продлевать контракты с Кавани и Тьяго Силвой
Салах признан GQ человеком года со Среднего Востока 1
Раньери может возглавить "Сампдорию"
В "Крыльях Советов" не исключили трансфер Соболева 6
"Ювентус" хочет приобрести защитника "Челси" Палмери
"Вест Хэм" продлил контракт с Крессуэллом
Бербатов рассказал, почему Бэйлу нужно уйти из "Реала"
Неймар: буду защищать "ПСЖ" зубами и когтями 1
Ибрагимович, Руни и Нани — среди претендентов на звание лучшего гола сезона в MLS
Черданцев: Россия уверенно обыграет Шотландию по счету 5
Агент Малкома выложил фото форварда "Зенита" из больницы 7
Экс-футболист "Спартака" Луис Адриано получил травму в матче с "Сантосом"
Головин дисквалифицирован на один матч чемпионата Франции
Мостовой оценил шансы Соболева и Чистякова сыграть за сборную в ближайших матчах 1
Сбивший девочку гендиректор "Черноморца" сдал мандат депутата
Борис Игнатьев: не играет роли, сейчас или после матча с Кипром выйдем на ЧЕ-2020 - важно, что мы решим эту задачу 1
Гвардиола назвал единственного игрока "Ман Сити", которого он не продаст даже за 500 млн евро
Киммих: сборная Германии начала совершать странные ошибки в матче с Аргентиной
Пилипчук не подписывал контракт со "Спартаком" 14
Абрахам: ван Дейк - зверь, он раздражает нападающих
Михайлович - болельщикам: вы придаете мне так много сил
Экс-нападающего "Милана" застукали на отдыхе с эскортницей, наркотиками и алкоголем
Глава УЕФА Чеферин: еще не пришло время, чтобы перестать разводить Россию и Украину на жеребьевках
Ефремов: у нас были матчи ужаснее, чем с Украиной 6
Германия и Аргентина сыграли вничью
Все новости